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21 марта, 16:39

Шипов не исключает появления людей с мозговыми имплантами в шахматных турнирах

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что люди с мозговыми имплантами в течение двух лет могут появиться на массовых шахматных соревнованиях.

«Импланты в медицине используются уже давно, и был вопрос только времени, когда дело дойдет до шахмат. При этом, конечно, есть опасность с точки зрения человечности шахматной игры, потому что имплантировать можно какую-нибудь шахматную программу, чтобы она давала подсказки человеческому мозгу. Возможно, Международной шахматной федерации в будущем придется вводить какие-то бюрократические процедуры, чтобы убедиться, что у человека нет какого-то импланта. Сейчас таких людей немного, но, возможно, в течение двух лет они появятся в каких-то массовых турнирах», — приводит ТАСС слова Шипова.

Ранее нейротехнологическая компания Илона Маска показала видео, как первый пациент с имплантом Neuralink в мозгу 29-летний Нолан Албо играет в шахматы.

Источник: ТАСС
Шахматы
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