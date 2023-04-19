Шипов не считает, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо в матче за шахматную корону

Бывший тренер Яна Непомнящего Сергей Шипов высказался о матче россиянина против Дин Лижэня за шахматную корону.

«Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо. Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю. Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать. Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии», — сказал Шипов ТАСС.

Во вторник завершилась первая половина матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. По итогам семи партий, пять из которых оказались результативными, россиянин ведет со счетом 4:3.

Следующая встреча пройдет завтра, 20 апреля, начало — 12.00 мск.