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26 октября, 10:19

Шипов недоволен выбором ФИДЕ места проведения турнира Grand Swiss

Виктория Кравченко
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Остров Мэн является неудобным местом для проведения больших шахматных турниров из-за географической отдаленности от многих стран мира.

«Неудачное решение, тем более что турнир является отборочным к первенству мира, и, в частности, наши шахматисты, которые имели шансы попасть на турнир претендентов, не смогли приехать. Нужно было проводить турнир в какой-то более свободной стране, куда можно просто прилететь и играть. Если бы турнир проводился, например, в Турции, то участников было бы гораздо больше, и состав был бы сильнее», — цитирует Шипова ТАСС.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований смогут сыграть на турнире претендентов.

Источник: https://tass.ru/sport/19119153
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