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Сегодня, 21:57

Шипов: «Непомнящий провел 10-ю партию матча с Дин Лижэнем в стиле Тиграна Петросяна»

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел десятую партию матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем в стиле девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна.

В воскресенье Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче — 5,5-4,5 в пользу россиянина.

«Непомнящий и Дин Лижэнь доказали, что шахматы — это ничейная игра, сегодня они играли безошибочно, — приводит ТАСС слова Шипова. — Был разыгран популярный, актуальный вариант английской партии, и никаких перепадов не было. То, что Яну удалось быстро разменять ферзей, дало ему очень хорошие шансы на ничью, так как атакующие ресурсы белых уже были не настолько сильны. Ян без каких-либо усилий сделал ничью, включил мужской рационализм, сыграл в стиле великого Тиграна Петросяна, и его шансы на победу стремительно выросли».

11-я партия пройдет в понедельник, 24 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17588913
Ян Непомнящий
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