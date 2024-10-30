Шипов оценил шансы шахматисток Горячкиной и Лагно попасть на турнир претенденток

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил шансы российских шахматисток Александры Горячкиной и Екатерины Лагно попасть на турнир претенденток.

«Серия круговых турниров идеально подходит для наших девушек, так как там практически исключен элемент случайности. Класс здесь должен проявиться. Не вижу никаких препятствий, чтобы не побороться за места в турнире претенденток. Думаю, это им по силам. И Горячкиной, и Лагно есть в чем прибавлять, но класса и опыта им не занимать», — цитирует Шипова ТАСС.

Серия Гран-при FIDE состоит из шести этапов, по итогам которых две лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.