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Сегодня, 18:22

Шипов ожидает острой борьбы от шахматисток в следующих партиях турнира претенденток

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов ожидает острой борьбы от шахматисток в третьей и четвертой четвертьфинальной партии на турнире претенденток.

В среду прошли вторые четвертьфинальные партии группы B на турнире претенденток в Узбекистане. Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи, а в другой партии россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью со своей соотечественницей Александрой Костенюк. Первые партии между шахматистками также завершились вничью.

«Мне кажется, на всех шахматисток давит ответственность, поэтому они осторожничают. Я уверен, что уже завтра будет открытая, более серьезная, острая борьба, потому что не все шахматистки готовы играть тай-брейк, где будут только быстрые шахматы и блиц. Нужно приступать к более активным действиям, но пока везде равенство, и в обоих матчах шансы на победу примерно равны. Я думаю, что хотя бы в одном матче будет тай-брейк», — приводит слова Шипова ТАСС.

Четвертьфинальные встречи группы B проходят с 29 ноября по 3 декабря (в случае тай-брейка — по 4 декабря). Полуфинальные партии будут сыграны с 6 по 10 декабря (в случае тай-брейка — по 11 декабря).

Источник: ТАСС
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Смагин считает, что характер борьбы на шахматном турнире претенденток не изменится