Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:31

Шипов полагает, что ВАР в шахматах может быть неэффективным из-за редкого использования

Алина Савинова
Telegram Дзен

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о внедрении системы ВАР в шахматах.

«Это может быть полезно и поможет решать спорные моменты. В шахматах возникает много спорных ситуаций, так как человеческим коварству и хитрости нет предела. Может быть, это будет очень дорого, и эффективность тогда резко снизится от такого нововведения, потому что вряд ли система будет использоваться часто, но если это будет какая-то небольшая камера и будет стоить недорого, то ничего плохого в этом нет. Думаю, таких дискуссий о принятии системы ВАР, как в футболе, не будет, потому что в шахматах предвзятое судейство практически исключено», — приводит ТАСС слова Шипова.

3 июля стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует ввести ВАР на соревнованиях под эгидой организации. Отмечалось, что система видеопомощи арбитров будет внедрена на молодежном чемпионате Западной Азии.

Источник: https://tass.ru/sport/18175267
Шахматы
1
0
Читайте также
Чем беспорядки во Франции грозят Олимпиаде-2024? «Тур де Франс» уже на грани срыва
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпов заявил, что ВАР затруднит жизнь шахматистам

Карякин считает, что система ВАР в шахматах может быть полезна в детских турнирах