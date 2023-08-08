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Сегодня, 14:43

Шипов считает, что бывшим российским шахматистам психологически непросто играть на Кубке мира

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о бывших представителях России, которые выступают на Кубке мира по шахматам в Баку.

«Я считаю, что говорить о том, много мы потеряли или мало, только по результатам этого турнира неправильно. Набери тот же состав еще раз, и они могут все по-разному сыграть. Жизнь все расставит по своим местам. Но сейчас у них тяжелый период, им психологически непросто играть на этом турнире. За кого бы они ни играли, для меня они все равно являются нашими шахматистами, и в следующем круге я поболею за Сарану в матче против Уэсли Со», — приводит ТАСС слова Шипова.

Среди спортсменов, сменивших гражданство России в этом году, в Кубке мира по шахматам принимали участие Александра Костенюк (Швейцария), Александр Предке (Сербия), Антон Демченко, Владимир Федосеев (оба — Словения), а также Алексей Сарана (Сербия), который сумел выйти в четвертый круг турнира.

Кубок мира по шахматам стартовал 30 июля и завершится 24 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18467191
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