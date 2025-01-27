Шипов считает, что ФИДЕ пытается соблюдать приличия в вопросе допуска россиян

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пытается соблюдать приличия в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров, однако до полной отмены санкций еще далеко. Ранее ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Новость, конечно, позитивная, но я к ней отношусь с осторожностью. Дело в том, что мы до сих пор остаемся под санкциями и права наших спортсменов во многом ущемлены. ФИДЕ пытается соблюдать какие-то приличия в сложившейся ситуации, но до отмены всех санкций и возвращения главных команд пока далеко», — цитирует ТАСС Шипова.

Также ФИДЕ допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

«Можно порадоваться за детей и паралимпийцев, у них будут какие-то поездки на соревнования. Что касается юных шахматистов, я бы сказал, что играть за сборную, воспитывать командный дух очень важно, потом в будущем это им пригодится. Когда это время наступит — большой вопрос», — добавил гроссмейстер.

28 февраля 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта того же года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.