Шипов считает, что грязная игра шахматиста Со выбила Непомнящего из колеи

Международный гроссмейстер и бывший тренер Яна Непомнящего Сергей Шипов поделился мнением о поведении американского шахматиста Уэсли Со в партии против Непомнящего на блиц-турнире в Хорватии.

В одной из партий Со резко сделал ход, уронил фигуры на доске и во время хода Непомнящего восстанавливал их положение, после чего россиянин проиграл по времени. В следующей партии между ними Непомнящий после одного из своих ходов уронил фигуры соперника.

«Турнир в Загребе был очень волнительный, эмоциональный. Мы очень болели за Яна Непомнящего, но то, что происходило в блиц-стадии, стало настоящим шоком. Трагические ошибки Яна и грязная игра Уэсли Со просто выбили его из колеи. Если ты роняешь фигуры, то должен восстанавливать положение за свое время, а Со фигуру уронил, часы пережал и уже за время Яна стал что-то восстанавливать. Нервная система Непомнящего такова, что, когда он сталкивается с какими-то несправедливостями, у него что-то разлаживается, и он идет в разнос. Ему нужно было останавливать игру и звать судью, но он стал протестовать уже в следующей партии. Понять негодование можно, но с точки зрения буквы закона его действия были бессмысленны», — приводит ТАСС слова Шипова.

Непомнящий занял пятое место в общем зачете блиц-турнира в Загребе.