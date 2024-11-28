Шипов считает, что Гукеш задает тон в матче за мировую шахматную корону

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал игру Доммараджу Гукеша в матче за мировую корону против чемпиона мира Дин Лижэня.

«Оправдались самые оптимистические ожидания, начало было боевым. Мне кажется, что в матче претендент задает тон. Чемпион подает признаки жизни, но он не тот, что был еще лет пять назад. Многие в него поверили после первой партии, но он нерешительно играл во второй, неоправданно рисковал играл в третьей, пошел на сверхострую борьбу и просто просчитался», — сказал Шипов ТАСС.

Матч пока не завершен, после трех партий счет 1,5:1,5. Следующая партия запланирована на 29 ноября, начало в 12:00 по московскому времени.