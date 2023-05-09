Шипов считает, что Карякин не растерял мастерство игры в классические шахматы

Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего, заявил, что россиянин Сергей Карякин не растерял мастерство игры в классические шахматы, однако до конца его уровень оценить трудно, так как он сыграл немного партий.

«Сергей — молодец, на командном чемпионате России появился и одержал очень важную победу над одним из сильнейших представителей молодого поколения — Артемьевым. Хотелось бы, чтобы он часто играл. Судить о его уровне и форме рано, он пока сыграл немного партий, но видно, что есть порох, мастерство. Я считаю, что ему чаще нужно играть, а все остальное — успеется», — приводит слова приводит слова Шипова ТАСС.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).