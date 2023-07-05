Шипов считает, что китайцы успешно переняли советскую систему подготовки шахматистов

Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил подготовку шахматисток из Китая.

«Конечно, китаянки сильнейшие в мире, факты говорят сами за себя, они явные лидеры в женских шахматах. У них централизованное управление, необычайная массовость соревнований, рано или поздно они должны были начать выигрывать. Китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов, когда маленьких детей забирают в интернаты, где с юных лет спортсмены ведут профессиональный образ жизни, в последние лет 10 всем остается только позавидовать их успехам», — приводит ТАСС слова Шипова.

С 5 по 23 июля в Шанхае будет проходить матч за звание чемпионки мира, в котором принимают участие китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе.

У мужчин чемпионом мира стал представитель Китая Дин Лижэнь, победивший в матче за шахматную корону Яна Непомнящего из России.