Шипов — о призе Костенюк за самую красивую партию: «Александра выступает за команду Монако, это одна из причин, по которой ей дали приз»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о получении представляющей Швейцарию россиянкой Александрой Костенюк приза за самую красивую партию на этапе «Гран-при» ФИДЕ в Монако.

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно обвинила ФИДЕ в политической предвзятости, так как считала себя достойной приза самую красивую партию на «Гран-при» ФИДЕ в Монако против немки Элизабет Петц.

Костенюк получила награду за партию против китаянки Тань Чжунъи.

«Как профессионал я подтверждаю, что Екатерина заслужила этот приз. В другой партии не было ни красоты, ни атакующей игры. Александра выступает за команду Монако, она там своя, так что я думаю, что это одна из причин, по которой ей дали приз. С другой стороны, это частный приз, организаторы могут давать, кому захотят, и подобных случаев недовольства было много в шахматной истории», — цитирует Шипова ТАСС.

Лагно отказалась от выступления на этапе «Гран при» в Индии.