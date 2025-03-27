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Шахматы

27 марта, 16:48

Шипов — о призе Костенюк за самую красивую партию: «Александра выступает за команду Монако, это одна из причин, по которой ей дали приз»

Даниил Аршавский
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о получении представляющей Швейцарию россиянкой Александрой Костенюк приза за самую красивую партию на этапе «Гран-при» ФИДЕ в Монако.

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно обвинила ФИДЕ в политической предвзятости, так как считала себя достойной приза самую красивую партию на «Гран-при» ФИДЕ в Монако против немки Элизабет Петц.

Костенюк получила награду за партию против китаянки Тань Чжунъи.

«Как профессионал я подтверждаю, что Екатерина заслужила этот приз. В другой партии не было ни красоты, ни атакующей игры. Александра выступает за команду Монако, она там своя, так что я думаю, что это одна из причин, по которой ей дали приз. С другой стороны, это частный приз, организаторы могут давать, кому захотят, и подобных случаев недовольства было много в шахматной истории», — цитирует Шипова ТАСС.

Лагно отказалась от выступления на этапе «Гран при» в Индии.

Екатерина Лагно отказывается играть в&nbsp;Гран-при ФИДЕ.«Считаю это решение оскорбительным и унизительным». Лагно отказывается играть в «Гран-при» ФИДЕ из-за политической предвзятости
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Шахматы
Александра Костенюк
Екатерина Лагно
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