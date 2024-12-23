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Шипов считает, что Непомнящий может хорошо выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов рассказал, что российский шахматист Ян Непомнящий находится в хорошей форме и имеет все шансы для успешного выступления на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы Яна на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу, он находится в хорошей форме. В отдельных моментах я видел того Яна, который может побеждать, в том числе и на чемпионате мира. Ему нужно акклиматизироваться, отоспаться, привыкнуть к разнице в часовых поясах. Ян опытный шахматист, и шансы показать хороший результат у него есть», — сказал Шипов ТАСС.

В Осло на турнире Непомнящий дошел до финала, в котором проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 1:4. Состязания проводились по быстрым шахматам. С 26 по 31 декабря в Нью-Йорке состоится чемпионат мира по рапиду и блицу.

Источник: ТАСС
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