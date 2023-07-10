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Сегодня, 14:11

Шипов считает, что переход Алексеенко в сборную Австрии не станет потерей для российских шахмат

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на переход Кирилла Алексеенко в сборную Австрии.

«Кирилл — состоявшийся сильный шахматист, это его выбор. Ему не хочется в Азию летать, и теперь он возглавит сборную Австрии на всех международных турнирах, желаю ему в этом успехов. При всем уважении он не был ровней Яну Непомнящему, Сергею Карякину или Александру Грищуку, замена в России ему найдется, так что это никак не отразится на наших шахматах. Страна у нас большая, шахматистов у нас много, все будет хорошо», — приводит ТАСС слова Шипова.

Смена гражданства спортсмена была подтверждена ФИДЕ 7 июля. Он уже имеет право выступать за другую федерацию.

26-летний Алексеенко является чемпионом мира среди юношей до 14 лет, двукратным чемпионом России по шахматам в составе команды «Медный всадник». Также на его счету три победы в турнире Мемориал Чигорина и победа в финале Кубка России 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18233887
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