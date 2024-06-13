Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:14

Шипов — о юниорском ЧМ: «Российские шахматисты показали неплохую игру, но это слабое утешение»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о юниорском чемпионате мира, победителем которого стал Казыбек Ногербек из Казахстана.

«Хотелось бы поздравить Казахстан, я знаю этого парня, он очень талантливый и дальше будет только раскрываться. Наши ребята не провалились, показали неплохую игру, но это слабое утешение. В отсутствие таких звезд, как Домараджу Гукеш или Рамешбабу Прагнанадха, надо было брать золото. Но что-то не сложилось, особенно неудачным был предпоследний тур, где наши ребята проиграли белыми», — приводит слова Шипова ТАСС.

Ногербек набрал 8,5 очка в 11 партиях. Россияне Алексей Гребнев и Рудик Макарян заняли шестое и восьмое места соответственно, набрав по 7,5 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/21087569
Шахматы
0
Читайте также
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Сочи»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Тарасенко идет за вторым Кубком Стэнли. Пять лет назад россиянин плюнул на суеверия и стал чемпионом с «Сент-Луисом»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Россияне выиграли 11 медалей на первенстве Азии по рапиду

Менеджер Непомнящего подтвердила, что шахматист примет участие в турнире с призовым фондом в 4 миллиона долларов