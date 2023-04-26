Шипов считает, что у Непомнящего случился нервный срыв в 12-й партии матча за шахматную корону

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Мне сложно подобрать приличные слова для того, чтобы описать произошедшее в сегодняшней партии. Никаких логических объяснений произошедшему у меня нет, и все это сопровождается тем, что времени [на шахматных часах] у Яна всегда было много. Случился нервный срыв, Ян понимал, что выигрывает, и у него возникло ощущение нереальности происходящего. Это больно, это неприятно, но надо начинать новый матч из двух партий, как на Кубке мира», — приводит ТАСС слова Шипова.

После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.