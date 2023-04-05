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Шипов: «Талант Яна Непомнящего — это талант уровня Карлсена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что у российского гроссмейстера Яна Непомнящего талант уровня Магнуса Карлсена.

«Я бы хотел сказать, что есть все-таки еще один плюсик у Яна: его талант поярче. Я считаю, что талант Яна Непомнящего как шахматиста — это талант именно уровня Карлсена. Это уникальный талант, такие рождаются крайне редко. Мне кажется, Дин Лижэнь не настолько ярок, не настолько Господь Бог одарил его какими-то специфическими шахматными возможностями и умением видеть суть без каких-либо усилий. Вот что отличает талантливого шахматиста? Он смотрит на доску, и ему в голову приходит какая-нибудь идея, он сам не знает почему, но она просто приходит. Это у него есть и всегда было с детства. У человека такие мозги от природы, что он сразу воспринимает суть происходящего на доске, и рука сама тянется сделать сильный ход.

Все то, что другие шахматисты вынуждены потом, кровью и пятой точкой постигать, талантливые мальчишки, такие как Ян или Магнус, очень быстро впитывают, для них это всё довольно естественно и рост происходит быстро. Вот в этом отношении Ян просто сильнее, чем Дин. При всем уважении к китайскому шахматисту я и на этом тоже строю свой победный расчет», — цитирует «Чемпионат» Шипова.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5056765-eto-unikalnyj-talant-takie-rozhdayutsya-krajne-redko-sergej-shipov-o-yane-nepomnyaschem.html
шахматы
Ян Непомнящий
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