Шипов считает неуважением к Крамнику блокировку его аккаунта на шахматном портале

Международный гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на решение портала Chess.com заблокировать аккаунт 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника.

«По сути вопроса я полностью на стороне Крамника, потому что борьба с читерством на портале ведется спустя рукава. Уверен, многие шахматисты успешно использовали компьютерные подсказки и пользуются ими до сих пор. Руководство Chess.com не хочет скандала, и у них есть люди, которых, по их мнению, даже подозревать в чем-то нельзя. Так как Крамник не останавливается, то Chess.com решил заткнуть рот чемпиону мира и тем самым выстрелить себе в ногу. Я считаю, что это неуважение к чемпиону мира, и уверен, что Крамник продолжит свою деятельность и весь мир будет обсуждать его мнение, спорить о нем, дискутировать, а Chess.com будет делать вид, что ничего не происходит», — приводит ТАСС слова Шипова.

В сентябре Крамник провел несколько партий с американцем Хансом Ниманном. После этого россиянин назвал игру соперника необычной, заявив, что Ниманн «странно» распределял время на сложные и очевидные ходы. Также Крамник заподозрил в нечестной игре Хикару Накамуру.