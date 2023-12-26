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Сегодня, 11:25

Шипов считает неуважением к Крамнику блокировку его аккаунта на шахматном портале

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на решение портала Chess.com заблокировать аккаунт 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника.

«По сути вопроса я полностью на стороне Крамника, потому что борьба с читерством на портале ведется спустя рукава. Уверен, многие шахматисты успешно использовали компьютерные подсказки и пользуются ими до сих пор. Руководство Chess.com не хочет скандала, и у них есть люди, которых, по их мнению, даже подозревать в чем-то нельзя. Так как Крамник не останавливается, то Chess.com решил заткнуть рот чемпиону мира и тем самым выстрелить себе в ногу. Я считаю, что это неуважение к чемпиону мира, и уверен, что Крамник продолжит свою деятельность и весь мир будет обсуждать его мнение, спорить о нем, дискутировать, а Chess.com будет делать вид, что ничего не происходит», — приводит ТАСС слова Шипова.

В сентябре Крамник провел несколько партий с американцем Хансом Ниманном. После этого россиянин назвал игру соперника необычной, заявив, что Ниманн «странно» распределял время на сложные и очевидные ходы. Также Крамник заподозрил в нечестной игре Хикару Накамуру.

Источник: https://tass.ru/sport/19629295
Шахматы
Владимир Крамник
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