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Шахматы

Сегодня, 20:45

Шипов: «Мировые шахматы переживают безвременье»

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что шахматам не повезло с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

«К столетию ФИДЕ образовалась важная проблема, шахматам не повезло с чемпионом мира. Если спросить, кто владеет этим званием, все ответят Дин Лижэнь. При этом он сейчас играет невыразительно и сильнейшим шахматистом мира не является. Сильнейшим остается Магнус Карлсен, но он свой титул защищать отказался. Конечно, сейчас не смута 90-х, но есть определенное безвременье», — сказал Шипов ТАСС.

20 июля отмечается Международный день шахмат. В этот день 100 лет назад была основана ФИДЕ.

Источник: ТАСС
Шахматы
Дин Лижэнь
ФИДЕ
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