Школьник из Хабаровска стал победителем первенства Азии по шахматам

Хабаровчанин Даниил Каминский выиграл первенство Азии по шахматам среди школьников в возрасте до девяти лет, сообщает правительство Хабаровского края.

Турнир проходил в Таиланде. В блице россиянин показал лучший результат в своей возрастной категории, выиграв все девять встреч. В классических шахматах Каминский стал серебряным призером. Он набрал одинаковое количество очков с китайским шахматистом (по 7,5), однако уступил ему по дополнительным показателям.

Президент федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов заявил, что Каминский является одним из самых талантливых юных шахматистов региона.

«Мы возлагаем большие надежды на юную звезду, который уже успел стать чемпионом России и чемпионом Азии по блицу в своем возрасте. При этом уже успел побывать чемпионом Хабаровского края среди мужчин. Верим в новые успехи Даниила!» — отметил Бордюхов.

Всего россияне выиграли 12 медалей на первенствах Азии в различных возрастных группах: семь золотых, три серебряные и две бронзовые.