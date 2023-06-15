Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:30

Школьники из Новосибирской области выиграли командное соревнование «Дебют»

Telegram Дзен

С 3 по 10 июня в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» проходило командное соревнование «Дебют». Турнир, в котором участвовали младшие школьники, является ежегодным итоговым мероприятием проекта «Шахматы в школах», реализуемого Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко.

В финале приняли участие 18 команд, занявшие первые места в региональных этапах турнира «Дебют».

Первое место заняли школьники из Новосибирской области, серебро завоевали представители Республики Бурятия, а замкнули тройку призеров учащиеся из Хабаровского края.

(Этери Кублашвили)

0
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда гимназии имени Е. Примакова выиграла финал «Белой ладьи»