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Сегодня, 19:41

Шувалова, Бивол и Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянки Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Шувалова черными фигурами победила представительницу Азербайджана Говхар Бейдуллаеву, Бивол белыми переиграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде, а Баделька обыграла соотечественницу Лею Гарифуллину.

В других матчах у женщин россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с кубинкой Лисандрой Ордас Вальдес, партия Екатерины Лагно (черные фигуры) с представительницей Индии Мэри Энн Гомес тоже завершилась вничью.

Вторые партии второго раунда Кубка мира пройдут в четверг, 3 августа.

Шахматы
Ольга Баделько
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