Шувалова, Бивол и Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам

Сегодня, 19:41
Россиянки Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Баку.
Шувалова черными фигурами победила представительницу Азербайджана Говхар Бейдуллаеву, Бивол белыми переиграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде, а Баделька обыграла соотечественницу Лею Гарифуллину.
В других матчах у женщин россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с кубинкой Лисандрой Ордас Вальдес, партия Екатерины Лагно (черные фигуры) с представительницей Индии Мэри Энн Гомес тоже завершилась вничью.
Вторые партии второго раунда Кубка мира пройдут в четверг, 3 августа.