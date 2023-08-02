Шувалова, Бивол и Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам

Россиянки Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько выиграли первые партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Шувалова черными фигурами победила представительницу Азербайджана Говхар Бейдуллаеву, Бивол белыми переиграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде, а Баделька обыграла соотечественницу Лею Гарифуллину.

В других матчах у женщин россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с кубинкой Лисандрой Ордас Вальдес, партия Екатерины Лагно (черные фигуры) с представительницей Индии Мэри Энн Гомес тоже завершилась вничью.

Вторые партии второго раунда Кубка мира пройдут в четверг, 3 августа.