Швейцария не выдала шахматисту Анатолию Карпову визу для поездки в Женеву

Шахматист Анатолий Карпов не смог присутствовать во вторник на демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН, так как Швейцария не выдала ему въездную визу, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу», — сказал глава российской дипмиссии.

В связи с невозможностью приехать в Женеву Карпов, чемпион мира по шахматам, записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано во вторник перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.