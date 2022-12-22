Сильнейшие шахматисты мира приедут в Алма-Ату

С 25 по 31 декабря в Алма-Ате пройдут одни из самых зрелищных шахматных соревнований — чемпионаты мира по рапиду и блицу.

Традиционно в этих турнирах принимают участие сильнейшие шахматисты планеты. Планируется, что в этом году в них сыграют чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Рихард Раппорт (Румыния), Хикару Накамура (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Максим Вашье-Лаграв (Франция), россияне Ян Непомнящий, Александр Грищук, Фабиано Каруана (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), россиянки Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай) и другие знаменитые спортсмены.

Среди российских гроссмейстеров в предварительных списках также есть Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Евгений Томашевский, Валентина Гунина, Полина Шувалова и многие другие. Россияне будут играть под флагом ФИДЕ.

Общий призовой фонд соревнований составляет один миллион долларов. 26-28 декабря состоится турнир по рапиду (13 туров в открытом турнире и 11 — в женском), а 29-30 декабря — по блицу (21 тур в открытом турнире и 17 — в женском).

(Этери Кублашвили)