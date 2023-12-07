СК «КПРФ» и Корпорация «М» выиграли Командный кубок России

В Гранд Отеле «Жемчужина» в Сочи прошел Командный кубок России. В открытом турнире участвовали 11 команд, в женском — 7. Команда СК «КПРФ» (Москва), досрочно ставшая победителем соревнования, со счетом 3,5:0,5 выиграла седьмой матч против сборной Херсонской области и в итоге набрала 14 матчевых очков. За команду выступали гроссмейстеры Даниил Дубов, Максим Матлаков, Владимир Малахов (капитан), Павел Понкратов и Никита Афанасьев.

Второе место заняла Республика Беларусь (мастер ФИДЕ Максим Царук, гроссмейстеры Андрей Горовец, Алексей Александров, международный мастер Вячеслав Зарубицкий и мастей ФИДЕ Михей Науменко) — 12 матчевых очков. Сборная России среди ветеранов, за которую играли гроссмейстер Юрий Балашов, международный мастер Евгений Калегин, Михаил Родин, гроссмейстер Александр Раецкий и Владимир Понфиленок (капитан), выиграла бронзу с 9 очками в активе.

В женском турнире Корпорация «М» выиграла все шесть встреч и с 12 матчевыми очками заняла чистое первое место. Состав команды: международные мастера Ольга Баделько, Алина Бивол (капитан), женский гроссмейстер Дарья Войт и международный мастер Дарья Чарочкина.

Свердловская дружина «СИМА ЛЕНД» стала серебряным призером, отстав от москвичек на 2 очка. За команду выступали: международный мастер Лея Гарифуллина, женские гроссмейстеры Баира Кованова и Наталья Погонина, женский мастер ФИДЕ Анастасия Дубникова и Лада Фролова, капитан — Альберт Степанян. Представительницы Республики Беларусь ЖМФ Варвара Полякова, ЖМФ Александра Тарасенко, Ксения Норман, ЖМФ Ксения Зеленцова и Юлия Леонова набрали 8 очков и выиграли бронзу. Капитан белорусских команд — международный мастер Елена Заяц.