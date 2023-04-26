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Сегодня, 20:04

Смагин назвал дикой 12-ю партию матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем

Алина Савинова
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Вице-президент ФШР Сергей Смагин считает, что 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем получилась дикой и нетипичной для обоих претендентов.

«Сегодня была очень дикая, нетипичная для обоих шахматистов партия. Ян здорово вышел из дебюта, соперник не учел всех нюансов, получил перевес и до определенного момента играл идеально. Близость успеха сыграла с ним злую шутку, и психологически он сломался. Китайцу тоже было очень тяжело. Шахматисты на протяжении четырех ходов подряд передавали преимущество из рук в руки, и, к сожалению, Ян ошибся последним», — приводит ТАСС слова Смагина.

На данный момент счет в поединке между Непомнящим и Дин Лижэнем равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17620663
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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