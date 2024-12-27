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Сегодня, 18:05

Смагин назвал главную неожиданность чемпионата мира по рапиду

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что неудачный старт норвежского шахматиста Магнуса Карлсена стал главной неожиданностью чемпионата мира по рапиду.

«На старте турнира есть неожиданности и сенсации. Главная из них — это провал Карлсена, он никогда так плохо не начинал. Ему теперь надо одержать минимум шесть побед, чтобы просто попасть в призеры. Отлично стартовал Мурзин, хорошо играют [Александр] Грищук и [Даниил] Дубов, немного отстает Ян Непомнящий. Сегодня ребятам надо набрать небольшой плюс», — цитирует Смагина ТАСС.

После 5 туров турнира по рапиду Карлсен идет на 80-м месте с 2,5 очка. Лидирует россиянин Володар Мурзин, у которого 4,5 очка. Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
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