Смагин назвал исторической победу шахматиста Гребнева на юниорском первенстве Азии

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу россиянина Алексея Гребнева на первенстве Азии среди юниоров.

«Это очень серьезные соревнования, и наш юниор — просто молодец. Это вообще наш первый титул в Азии, что делает Алексея исторической фигурой в нашей шахматной истории. Он изначально был фаворитом и оправдал это звание. Мало кто его знает, но я с ним встретился на одном из рапидных турниров, и он мне очень понравился. У него есть огромное желание прогрессировать, отличная работоспособность. Такие победы просто так не добываются, я желаю Алексею дальнейших успехов», — приводит слова Смагина ТАСС.

Гребнев в девяти турах набрал 7 очков и занял первое место. Эта победа стала первой для россиян после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). В первенстве Азии среди женщин лучшей из россиянок стала Анастасия Иванова, которая заняла 14-е место (5,5).

Соревнования прошли в индийском городе Джамшедпур.