Смагин назвал исторической победу шахматиста Гребнева на юниорском первенстве Азии

Сегодня, 21:09
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу россиянина Алексея Гребнева на первенстве Азии среди юниоров.
«Это очень серьезные соревнования, и наш юниор — просто молодец. Это вообще наш первый титул в Азии, что делает Алексея исторической фигурой в нашей шахматной истории. Он изначально был фаворитом и оправдал это звание. Мало кто его знает, но я с ним встретился на одном из рапидных турниров, и он мне очень понравился. У него есть огромное желание прогрессировать, отличная работоспособность. Такие победы просто так не добываются, я желаю Алексею дальнейших успехов», — приводит слова Смагина ТАСС.
Гребнев в девяти турах набрал 7 очков и занял первое место. Эта победа стала первой для россиян после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). В первенстве Азии среди женщин лучшей из россиянок стала Анастасия Иванова, которая заняла 14-е место (5,5).
Соревнования прошли в индийском городе Джамшедпур.