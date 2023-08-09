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Сегодня, 12:35

Смагин назвал Непомнящего одним из фаворитов Кубка мира по шахматам

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин рассказал, кого считает главными претендентами на победу в Кубке мира по шахматам.

«Сейчас Карлсен, Каруана и Ян показывают очень хорошую, крепкую игру. Мне кажется, они главные претенденты на победу. Карлсен пока очень легко проходит в классике, но пока ему и достаются удобные соперники, которых он хорошо знает. У Каруаны есть давняя болезнь, когда он получает огромный перевес и не добивает соперника, но мне очень нравится, как он играет. Ян тоже играет уверенно, он показал, что может спокойно перейти в рапид и здорово там сыграть», — приводит ТАСС слова Смагина.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит в Баку с 29 июля по 25 августа. Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в четвертый раунд Кубка мира, в котором сыграет с индусом Нихалом Сарином.

Источник: https://tass.ru/sport/18474091
Шахматы
Ян Непомнящий
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