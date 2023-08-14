Смагин назвал причину поражения Непомнящего в Кубке мира

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал «СЭ» поражение Яна Непомнящего в 1/8 финала Кубка мира.

Непомнящий проиграл представителю Индии Видиту Гуджрати на тай-брейке пятого раунда.

«Большое разочарование, что он проиграл. Винить в этом поражении он может только себя. Мне кажется, он легковесно подошел к матчу. Не захотел бороться в классике и перевел партию в формат быстрых шахмат, где он объективно очень сильный и показывает высокие результаты. Он считал, что у него шансы намного выше, чем у индуса. Но именно в этом турнире индусы показывают удивительную игру, как будто они все сговорились. Китайцы, которые объективно ничем не хуже, все повылетали. Вера в то, что и так сложится Яна подвела. Совершенно необязательное, обиднейшее поражение», — сказал Смагин «СЭ».

Также Смагин объяснил, почему четырем шахматистам из Индии удалось пройти в 1/4 финала Кубка мира.

«Почему шахматисты Индии показывают такие результаты? Трудно сказать. Может быть в Баку у них карма какая-то. Действительно они показывают удивительный результат. Где-то им везет, где-то они просто классно играют. Кубок мира — это специфическое соревнование. Где нужно не только хорошо играть в шахматы, но и читать соперника. Индусам это удается. Это принесло им удивительный результат. Четверо индусов в четверть финале! Вряд ли кто-то повторит это достижение», — добавил Смагин.

Российские гроссмейстеры впервые не вышли в 1/4 финала за всю историю Кубка мира ФИДЕ. Россияне выступали в нейтральном статусе.