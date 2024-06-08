Смагин назвал провокацией лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отреагировал на решение ФИДЕ о лишении членства ФШР в организации.

«Это решение довольно странного органа, который явно превышает свои полномочия. Впервые они о себе заявили, когда дисквалифицировали Сергея Карякина, теперь они лишили нас членства. Мне кажется, это политическая провокация с целью ослабить позиции Аркадия Дворковича. Я уверен, ничего у них не выйдет и конгресс в сентябре примет разумное решение», — цитирует Смагина ТАСС.

В пятницу, 7 июня стало известно, что ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Ожидается, что решение вступит в силу через 60 дней, но за это время ФШР может подать апелляцию