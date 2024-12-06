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Шахматы

Сегодня, 13:45

Смагин назвал равной борьбу в матче за шахматную корону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал ход матча между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу за мировую шахматную корону.

После девяти партий счет в матче 4,5:4,5.

«Матч становится все интереснее и интереснее. Прогнозы на то, что Гукеш легко обыграет Дин Лижэня, уже все опроверглись, идет равная борьба. Пока ему не удается забить гол, хотя моменты возникают постоянно. Последние партии, несмотря на взаимные шансы, приходят к ничьей, и все больше увеличиваются шансы на тай-брейк. Многие ждут тай-брейк уже, но пока об этом говорить рано, впереди пять партий, каждый может выйти вперед», — приводит слова Смагина ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. Следующая партия состоится во вторник, 26 ноября.

Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

Источник: ТАСС
Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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