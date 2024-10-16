Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

16 октября, 23:55

Смагин назвал странным скандал с жульничеством шахматиста Шевченко

Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что скандал с жульничеством украинского шахматиста Кирилла Шевченко вызывает много вопросов.

«Все очень удивлены, потому что в деле много странностей. Самое главное, что это случилось на совершенно второстепенном турнире, который особой ценности не несет, и сам Шевченко полностью отрицает свою вину. Очень много непонятного, но если действительно это случилось так, как описывается, то реакция Международной шахматной федерации должна быть чрезвычайно жесткой», — приводит слова Смагина ТАСС.

Ранее Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Постпред США при НАТО обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте
В АдГ призвали отвергнуть план Зеленского из-за угрозы третьей мировой войны
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия мощнее ядерного
Сегодня
Вчера
Неделя