Смагин: «Боднарук играла очень бодро, агрессивно, у нее очень интересный стиль»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин назвал вдохновенной игру российской шахматистки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду.

«Хочется поздравить Анастасию. В последние годы она потерялась, но сейчас с большим вдохновением играла в рапид и заслужено победила. Она играла очень бодро, агрессивно, у нее очень интересный стиль. Возможно, этот успех поможет ей вернуться на высокий уровень и в классических шахматах, сборной России очень пригодилась бы такая шахматистка», — цитирует ТАСС Смагина.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.