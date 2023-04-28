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Смагин объяснил, почему Непомнящий и Лижэнь допускают ошибки в матче на первенство мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин объяснил, почему в матче на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем случаются ошибки.

«Когда ты видишь оценку компьютера, который вдруг с +1 дает -3, тебе кажется, что игрок сделал грубую ошибку. Но поставь любого гроссмейстера, не знающего оценки, к доске, чтобы он разобрался в позиции, он потратит час на то, чтобы понять, что происходило на доске у Дина и Яна. Их позиции очень сложные, от этого и возникают ошибки.

Не потому что они сорвались, а потому что так диктует позиция, которая возникла на доске. Совершенно иррациональная, с массой ложных следов, где нужно провести огромный объем счетной работы, где близок цейтнот. Соответственно они понимают, что надо считать чисто, но в голове возникает комплекс, и они начинают играть на глазок. Это не значит, что они играют плохо. Да, они играют не идеально, но и не ужасно», – приводит слова Смагина «Газета.Ru».

В четверг Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провели 13-ю партию, которая завершилась вничью на 39-м ходу. Перед последней партией счет ничейный – 6,5:6,5.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20314039.shtml?updated
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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