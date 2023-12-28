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Сегодня, 14:10

Смагин оценил шансы российских шахматисток на медали чемпионата мира по рапиду

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянки Анастасия Боднарук, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина имеют хорошие шансы войти в число призеров на чемпионате мира по рапиду.

«Здорово играют девушки, немного неожиданно лидерство Боднарук, но Горячкина, Лагно, Гарифуллина рядом. У них большая плотность, участницы могут занять любое место, но думаю, что здесь у нас хорошие шансы на медали. Хочу отметить, что те, кто играл в турнире стран ШОС (это и наши Боднарук и Дубов, и некоторые китайцы), показывают здесь очень хорошую игру», — приводит ТАСС слова Смагина.

Чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу 2023 года проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Источник: https://tass.ru/sport/19644491
Шахматы
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