Смагин похвалил Непомнящего за подготовку к десятой партии с Дин Лижэнем

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отметил подготовку россиянина Яна Непомнящего к десятой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

Партия состоялась в воскресенье, 23 апреля и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«В первую очередь, это характер самого дебюта. Китаец явно не угадал с позицией после дебюта. Сразу было понятно, что если там что-то и выжимать, то небольшое преимущество в эндшпиле. И Ян, мне кажется, был готов именно к такому повороту, возможно, у него это было в анализе. Он довольно быстро все исполнил. Яну, в целом, было просто играть. Ясная позиция, ясно, что делать, никаких двусмысленностей. Китаец позволил Яну легко доплыть до ничейной гавани. Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии. Черный цвет они очень легко отстояли», — приводит «Газета.ru» слова Смагина.

Следующая партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь пройдет в понедельник, 24 апреля. Россиянин будет играть белыми фигурами.