Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:58

Смагин похвалил Непомнящего за подготовку к десятой партии с Дин Лижэнем

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отметил подготовку россиянина Яна Непомнящего к десятой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

Партия состоялась в воскресенье, 23 апреля и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«В первую очередь, это характер самого дебюта. Китаец явно не угадал с позицией после дебюта. Сразу было понятно, что если там что-то и выжимать, то небольшое преимущество в эндшпиле. И Ян, мне кажется, был готов именно к такому повороту, возможно, у него это было в анализе. Он довольно быстро все исполнил. Яну, в целом, было просто играть. Ясная позиция, ясно, что делать, никаких двусмысленностей. Китаец позволил Яну легко доплыть до ничейной гавани. Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии. Черный цвет они очень легко отстояли», — приводит «Газета.ru» слова Смагина.

Следующая партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь пройдет в понедельник, 24 апреля. Россиянин будет играть белыми фигурами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/23/20275369.shtml?updated
0
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомнящий и Лижэнь сыграли две спокойные партии подряд. Все идет к победе Яна?
Дворкович оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону
Непомнящий — о ничьей с Лижэнем в десятой партии: «С моей стороны была достойная игра»
Смагин: «Дин Лижэнь не угадал с дебютом, для Непомнящего была не слишком трудная партия»
Филатов заявил, что десятая партия за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящего и Лижэня была самой спокойной
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону