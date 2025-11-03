Видео
3 ноября, 18:53

Смагин — после первого раунда Кубка мира: «Во втором российским ребятам уже будет сложнее»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин подвел итоги первого раунда Кубка мира для российских спортсменов.

Первый раунд Кубка мира сумели преодолеть Иван Землянский, Арсений Нестеров, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев и Евгений Наер. Сергей Лобанов вылетел на первой стадии.

«Первый раунд прошел для нас нормально, но жаль, что выбыл Сергей Лобанов, которому достался непростой соперник. Драматично складывалась партия у Ивана Землянского, который почти всегда старается играть на победу. Возможно, такой стиль принесет ему плоды. Во втором круге ребятам уже будет сложнее, потому что проходных соперников не осталось, и я надеюсь, что мы пройдем его с минимальными потерями», — цитирует Смагина ТАСС.

Также во втором раунде сыграют Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Володар Мурзин и Даниил Дубов.

Кубок мира по шахматам-2025 проходит в индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября 2025 года.

Источник: ТАСС
