Смагин прокомментировал поражение Непомнящего от Лижэня в четвертой партии матча за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дина Лижэня в четвертой партии матча за шахматную корону.

«Сегодня ничего не предвещало такую развязку. Была очень сложная позиция. Возможно, у белых было минимальное преимущество. Игра была динамичная, шансы на успех имели оба соперника. В какой-то момент пошли у Яна необъяснимые срывы в виде отдельных ходов, которые даже сам Ян после партии не может объяснить. Вот этот «дергунчик» стал решающим. После начала матча казалось, что от этой привычки Ян избавился. Он сделал ход, который большинство шахматистов и не рассматривали бы. Это сложно объяснить шахматными словами. Хорошо, что завтра выходной. Яну нужно прийти в себя. Я надеюсь, что Непомнящий устранял эти проблемы. Да, Ян проиграл позицию, но ничего страшного нет. Все зависит от того, насколько Непомнящий устойчив психологически. Это сильный удар по психологии», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.