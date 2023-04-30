КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:15

Смагин — о Непомнящем: «Внутри должно быть холодно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о том, почему россиянин Ян Непомнящий совершает ошибки в решающих моментах.

«Причина в психологии и физическом состоянии. Внутри должно быть холодно. На лице могут быть любые эмоции, но внутри должно быть холодно. Нужно играть здраво, разумно. Не знаю, можно ли этого достичь, ведь у каждого свой темперамент, но этим отличались выдающиеся чемпионы мира. Явно, что у Ян не играет с холодной головой в ключевых моментах», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/30/20332370.shtml
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Рязанцев: «У Непомнящего был шанс спасти игру, но нервы у Дин Лижэня оказались крепче»
Тренер Непомнящего: «Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем»
«В голове Яна сейчас происходит катастрофа, он себя проклинает». Мнение тренера сборной России
Смагин считает, что у Непомнящего не получается игра при высоком напряжении
Дин Лижэнь — новый чемпион мира по шахматам. Вспомните всех, кто был до него?
Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смагин считает, что у Непомнящего не получается игра при высоком напряжении

Тренер Непомнящего: «Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем»