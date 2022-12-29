Смагин считает, что Горячкиной не повезло на чемпионате мира по быстрым шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянке Александре Горячкиной не повезло на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«В спорте все бывает. Впервые за долгие годы в рапиде никого из наших не оказалось не то что на верхней ступени пьедестала, но и в тройке. Если у мужчин конкуренция очень жесткая, там это вполне возможно, то у женщин мы были вправе рассчитывать минимум на попадание в тройку, однако не сложилось: по какой-то причине провалилась одна из сильнейших игроков в рапиде Катя Лагно, чуть-чуть не повезло Саше Горячкиной. Трудно сказать, почему так получилось, возможно, поздно прилетели, сказалась акклиматизация, хотя она всех участников касается. Надеюсь, в блице мы немного доберем, хотя до начала соревнований я бы просто не поверил в то, что мы не сможем взять ни одной медали», — приводит слова Смагина ТАСС.

Победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам стала китайская шахматистка Тань Чжунъи. Второе место заняла Динара Садуакасова из Казахстана. Бронза досталась 15-летней шахматистке из Индии Савите Шри.

С 29 по 30 декабря в Алма-Ате пройдет чемпионат мира по блицу. Призовой фонд турнира — 1 миллион долларов.