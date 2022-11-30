Смагин считает, что характер борьбы на шахматном турнире претенденток не изменится

Вице-президент Федерации шахмат Москвы, международный гроссмейстер Сергей Смагин высказал мнение, что участницы шахматного турнира претенденток действовали очень осторожно в первых двух партиях. Все партии в группе B на турнире претенденток в Узбекистане, в которой выступают три российские шахматистки, завершились вничью.

«Все партии завершились вничью, поэтому повода расстраиваться пока нет ни у кого. — приводит ТАСС слова Смагина. — Черные по ходу двух туров лучше решали свои проблемы. Горячкина имела хорошие шансы развить инициативу, но она позиционная шахматистка, лишний раз не рискует, поэтому первая партия закономерно завершилась вничью. У Кати Лагно было намного поживее, были шансы на перехват, но китаянка решила все упростить, и получилась достаточно логичная ничья».

Счет в матчах между россиянкой Екатериной Лагно и китаянкой Тань Чжунъи, и между россиянками Александрой Горячкиной и Александрой Костенюк равный — 1-1.

«Шахматистки действуют очень осторожно, что в женских шансах редкость, но здесь цена ошибки слишком велика. Я думаю, что в следующих классических партиях характер борьбы не изменится, если только по дебюту кто-то не получит решающий перевес», — добавил гроссмейстер.

Четвертьфинальные встречи группы B проходят с 29 ноября по 3 декабря (в случае тай-брейка — по 4 декабря). Полуфинальные партии будут сыграны с 6 по 10 декабря (в случае тай-брейка — по 11 декабря).

Победительницей группы A стала китаянка Лэй Тинцзе, которая в финале обыграла украинку Анну Музычук. Финал турнира претенденток состоится в первом квартале 2023 года, место проведения матча пока не определено.

Победительница получит 60 тысяч евро и право сыграть за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.