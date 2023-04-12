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Сегодня, 19:03

Смагин считает, что Непомнящему не удался дебют третьей партии против Дин Лижэня

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Смагин заявил, что россиянину Яну Непомнящему не удался дебют третьей партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Многие ожидали, что Ян будет давить на Дин Лижэня, развивать успех, но сегодняшняя ничья абсолютна закономерна. Яну совершенно не удался дебют, либо он что-то не учел, либо за доской ошибся, но очень хорошо, что быстро это почувствовал и свернул игру. Китаец, наверное, еще окончательно не пришел в себя от поражения, думаю, он все свои силы постарается направить на следующую партию, где будет играть белыми, поэтому Яну нужно быть осторожнее при игре черными», — приводит ТАСС слова Смагина.

Счет после трех партий стал 2-1 в пользу Непомнящего. Четвертая партия матча за мировую шахматную корону пройдет в четверг, 13 апреля. Непомнящий будет играть черными фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17509877
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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