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Сегодня, 21:27

Смагин: «Непомнящий не ставит себе задач на турнире в Вейк-ан-Зее»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал выступление российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

«Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат. Несколько настораживает, что он пропускает тактические удары. Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него все хорошо, слишком легковесно. Для него этот турнир — это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам восьми туров Непомнящий занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка. Турнир завершится 28 января.

Источник: https://tass.ru/sport/19784311
Шахматы
Ян Непомнящий
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