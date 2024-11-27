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Шахматы

Сегодня, 14:20

Смагин считает, что пока рано рассуждать о будущем шахматиста Шогджиева

Камила Абдурахманова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением, что девятилетний россиянин Роман Шогджиев будет сильным шахматистом.

«Роман уверенно выиграл этот турнир, показал хорошую игру. Он проиграл одну партию, но сделал правильные выводы, не раскис и продолжил бороться. На данный момент он сильнейший шахматист своего поколения, но посмотрим, как сложится его карьера. Совершенно ясно сейчас, что он будет сильным шахматистом, но о его перспективах войти в элиту и там закрепиться говорить пока рано», — сказал Смагин ТАСС.

Ранее Шогджиев стал чемпионом мира среди спортсменов не старше десяти лет.

Источник: ТАСС
Шахматы
Роман Шогджиев

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