Смагин считает, что шахматист Грищук переоценил свои возможности в рапиде на Кубке мира

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал выступление Александра Грищука на Кубке мира в Баку.

Грищук уступил иранцу Бардия Данешвару во втором раунде турнира. Первые две партии шахматисты сыграли вничью. На тай-брейке в партиях с укороченным контролем времени победил Данешвар.

«Как я и говорил, турнир очень непредсказуемый, было достаточно много сенсаций, но главные фавориты, Магнус Карлсен и Фабиано Каруана, играли очень уверенно, если они так продолжат, они или сомнут всех, или устанут и где-то споткнутся. Уверенно второй круг прошел Ян Непомнящий. Неприятным сюрпризом для нас стал вылет Грищука и [Екатерины] Лагно. Саша, мне кажется, переоценил свои возможности выигрывать в рапиде, а Катя была уставшей, это просматривалось в ее партиях. У других наших участников все сложилось довольно неплохо», — приводит слова Смагина ТАСС.

Первые партии третьего раунда состоятся 5 августа. Соревнования проходят в Баку.