Смагин: «Лагно внешне очень легко выиграла этап Гран-при ФИДЕ»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин высказал мнение, что россиянка Екатерина Лагно очень профессионально провела первый этап женской серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Лагно набрала 8 очков в 11 турах и заняла первое место в турнирной таблице. Второй стала еще одна россиянка Александра Горячкина, набрав на 0,5 очка меньше.

«Очень хороший результат, первых два места, что может быть лучше? Не так далеко была и Саша Костенюк (четвертое место, 6 очков), хотя турнир она провела неровный, — приводит ТАСС слова Смагина. — Немного выбивается результат Полины Шуваловой (последнее место, 4 очка), но я скорее грешу не на игру, а на нервозность. Играла интересно, но допускала много нетипичных для топовых игроков зевков, нужно над этим поработать, понять, в чем дело, игра не соответствовала результату, видно, что в какой-то момент она стала разваливаться».

Вице-президент ФШМ назвал игру Горячкина и Лагно очень качественной.

«Особенно порадовала Лагно, которая суперпрофессионально прошла дистанцию, нигде лишний раз не рисковала, взяла все свои очки по делу, внешне очень легко заняла первое место. Конечно, их игра и результаты дают им отличные шансы на отбор на турнир претендентов. Особых опасений за них нет, они по-любому будут на первых ролях», — добавил Смагин.

Второй этап «Гран-при» состоится в Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий — в Индии (март 2023 года), заключительный — в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток. Две лучшие шахматистки по итогам четырех турниров попадут на турнир претендентов.