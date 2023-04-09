Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:51

Смагин считает, что у Непомнящего хороший репертуар в игре за черные фигуры

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент ФШР Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий может навязать борьбу китайцу Дин Лижэню в партиях, в которых россиянин будет играть черными фигурами.

«Трудно сказать, насколько будет Непомнящему тяжело играть против Лижэня черными фигурами. Посмотрим, как Ян будет угадывать дебюты. Если Ян будет угадывать дебюты, будет готов к ним, то ничего особенного Лижэнь в дебютах не демонстрирует. Лижэнь вынослив, техничен. В дебюте он будет стараться получить позиции, где можно долго стоять на месте. Яну лучше такие позиции исключать, но он добавил и в этом компоненте. Никаких неожиданностей от Лижэня в дебюте я не жду. Думаю, у россиянина хороший репертуар в игре за черные фигуры», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Первая партия матча между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью. Вторая партия пройдет 10 апреля. Представитель Китая будет играть белыми фигурами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/09/20173711.shtml?updated
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Дин расстался с любимой девушкой и сменил отель, Ян обновил команду. Как начался чемпионский поединок
Дин Лижэнь решил сменить отель перед началом матча с Непомнящим
Ян Непомнящий считает, что упустил шансы на победу в первой партии чемпионского матча
Дин Лижэнь заявил, что на него накатывали дурные воспоминания в первой партии матча за шахматную корону
Дворкович о ничьей в первой партии матча Непомнящий — Лижэнь: «Вся борьба впереди»
В ФШР объяснили ничью Непомнящего в первой партии за шахматную корону: «Чудеса изворотливости Лижэня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин Лижэнь решил сменить отель перед началом матча с Непомнящим