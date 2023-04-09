Смагин считает, что у Непомнящего хороший репертуар в игре за черные фигуры

Вице-президент ФШР Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий может навязать борьбу китайцу Дин Лижэню в партиях, в которых россиянин будет играть черными фигурами.

«Трудно сказать, насколько будет Непомнящему тяжело играть против Лижэня черными фигурами. Посмотрим, как Ян будет угадывать дебюты. Если Ян будет угадывать дебюты, будет готов к ним, то ничего особенного Лижэнь в дебютах не демонстрирует. Лижэнь вынослив, техничен. В дебюте он будет стараться получить позиции, где можно долго стоять на месте. Яну лучше такие позиции исключать, но он добавил и в этом компоненте. Никаких неожиданностей от Лижэня в дебюте я не жду. Думаю, у россиянина хороший репертуар в игре за черные фигуры», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Первая партия матча между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью. Вторая партия пройдет 10 апреля. Представитель Китая будет играть белыми фигурами.